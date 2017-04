Dritter Campus Run der FU Berlin: Frühbucherrabatt bis 14. Mai

Dahlem. Am Sonntag, 9. Juli, findet zum dritten Mal der Campus Run „Stadt. Land. Cross“ der Freien Universität (FU) Berlin statt. Bei den beiden ersten Volksläufen gingen jeweils rund 700 Männer, Frauen und Kinder an den Start.

Die unterschiedlich langen Strecken führen über das Campusgelände der FU, durch das Landgut Domäne Dahlem und über Straßen und Parks. Laufen und walken können Frauen und Männer jeden Lauftyps. Eine Beschäftigung oder ein Studium an der FU ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am Volkslauf.Für Kinder im Alter bis zu zehn Jahren geht es über eine Distanz von 1100 Meter. Auf einer fünf Kilometerlangen Strecke können Erwachsene iund Jugendliche (Jahrgang 2007 und älter) laufend oder walkend starten. Wer vor 2003 geboren ist, kann die Zehn-Kilometer-Strecke wählen.In den Läufen über fünf und zehn Kilometer werden die drei schnellsten Frauen und Männer geehrt. Auch beim Walking wird die Zeit gestoppt, es gibt jedoch keine Siegerwertung. Eine besondere Auszeichnung im Wert von 500 Euro erhält das Team, das mit den meisten Teilnehmern die Ziellinie überquert. Gestiftet wird dieser Preis von der Ernst-Reuter-Gesellschaft, die Wissenschaft, Forschung und Lehre an der FU fördert. Organisiert wird der Campus Run vom Hochschulsport der Universität. Minderjährige benötigen zur Anmeldung das schriftliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigten.Der erste Lauf über 1100 Meter beginnt um 9 Uhr am Hauptgebäude der FU, der Holzlaube in der Fabeckstraße/Ecke Arnimallee. Der Zehn-Kilometer-Lauf beginnt um 10.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr liegt zwischen drei und 15 Euro.Wer sich bis zum 14. Mai anmeldet, erhält den Frühbucher-Rabatt. Ab 15. Mai erhöhen sich die Gebühren um jeweils zwei Euro. Online-Anmeldungen sind bis Sonntag, 2. Juli, auf http://asurl.de/13ce möglich. Wer zu spät kommt, kann sein Glück noch am Anmeldetag bis 30 Minuten vor dem ersten Start gegen einen Aufpreis probieren.