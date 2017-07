Jazz, Bauchtanz, Chor, Jonglage und Capoeira – dass alles im Kiez erleben

Vor kurzem wurde hier die neue Turnhalle eröffnet – denkmalgerecht dennoch modern eingepasst in das alte Gebäude. Der Bürgermeister Herr Michael Grunst ließ es sich nicht nehmen vorbei zu schauen, neben dem Leiter der Volkshochschule Herrn Matthias Hartung waren Menschen wie Du und Ich dort, um zu sehen, was das neue Bildungsjahr verspricht.Schwarz gekleidete Männer und eine Frau warten auf ihren ersten Auftritt – Black Musik – Jazz ist angesagt. Diestartet unter Leitung von Olaf Hengst. Die alten Klassiker verleiten zum Wippen im Takt, eine charmante Sängerin sorgt für den Zauber im Raum. Jahrelang musizieren sie zusammen und versprechen zum Schluss vielleicht jetzt öfter in Lichtenberg präsent zu sein.Freuen wir Lichtenberger uns also auf Jazz im Kiez!Einüberrascht mit einem jungen Mann der als Leiter dieses buntgemischten Chors mit Gitarre zum Singen anstimmt. Mit dem Lied „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys kommt Stimmung in den Saal, es wird mitgesungen und geklatscht.Auf diesind alle gespannt. Orientalischer Tanz hat was Erotisches und Geheimnisvolles. Diese Frau hat Power!!! Mitten im Tanz fällt die Musik aus und jemand reicht ihr eine Tasse und einen Löffel....Spielerisch und gekonnt überspielt sie den Übergang zu einer ganz anderen Musik. Moderne verrückte Rhythmen klingen, hat man die „CD“ verwechselt? Nein - es ist so gewollt, Susan sagt später, sie wurde beim Fitnesstraining und Hören von moderner Musik dazu inspiriert – Bauchtanz auch mal anders zu präsentieren!Mit einergeht das Programm weiter, der Zirkuspädagoge holt das Publikum zu sich und zeigt wie leicht man das Jonglieren lernen kann.Der krönende Abschluss eines zauberhaften Abends istWas ist das? Jemand sagt Kampfkunst. Doch zunächst steht da nur eine Trommel im Raum. Ein Mann fängt an zu trommeln und geschwind gesellen sich zu ihm weiß gekleidete Männer und Frauen dienach Musik demonstrieren. Es wird ein Kampftanz – der vergleichbar ist mit Akrobatik, Tritte, Drehungen, Klatschen, Gesang – alles vereint – einem endlosen Rhythmus – spielende Leichtigkeit springt über zum Publikum!Angesteckt von soviel Kunst greifen viele zum neuen Programm der Volkshochschule! Wir sehen uns beim Bauchtanz, in der Musikschule oder beim Capoeira!