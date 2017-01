Zeit schenken: Ehrenamtliche für Besuchsdienst gesucht

Friedenau. Für seinen ehrenamtlichen Besuchsdienst für Menschen mit Demenz sucht das Nachbarschaftsheim Schöneberg engagierte Bürger.

Ende Februar beginnt ein neuer kostenloser Einführungskurs. „Der Einführungskurs ist für Interessierte, die gern Menschen mit Demenz zu Hause besuchen wollen oder bei einer unserer Betreuungsgruppen oder beim Tanzcafé mitarbeiten möchten“, erläutert Besuchsdienstkoordinator Michael von Jan. Vor allem werde vermittelt, was im Umgang mit Demenzkranken wichtig sei.Der Kurs findet an zehn Tagen, meist mittwochs von 18 bis 20 Uhr und an einem Sonnabendvormittag statt. Wer sich mit Demenzkranken unterhalten, ihnen vorlesen, mit ihnen spazierengehen oder spielen möchte, kann sich bei Michael von Jan unter

85 99 51 23 oder michael.von-jan@nbhs.de informieren und anmelden; www.nbhs.de