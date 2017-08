Tierische Exkursionen: Förderverein lädt zur Schülerakademie

Friedrichsfelde. Der Tierpark wird zur Freiluft-Uni: Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein Freunde Hauptstadtzoos seine Schülerakademie für Berliner Kinder.

Das Angebot richtet sich an Schüler der fünften bis siebten Klassen und lädt die Kinder zu besonderen Exkursion durch den Tierpark ein. Dort können sich die Mädchen und Jungen auf eine tierische Weltreise begeben.Sie erfahren nicht nur viel Wissenswertes und Interessantes über die Bewohner der Gehege und Anlagen, sondern haben auch Gelegenheit, spannende Beobachtungen zu machen. Bei den wöchentlichen Entdeckungsreisen bekommen sie Dinge zu sehen bekommen, die Besuchern sonst oft verborgen bleiben.Veranstalter ist die Fördergemeinschaft von Tierpark und Zoo Berlin. Sie organisiert die Lernakademie ehrenamtlich und mit erfahrenen Dozenten, die aus den Bereichen Biologie und Zoologie kommen. Vermittelt werden Grundlagen aus Wissens- und Forschungsgebieten von zoologischen Einrichtungen.Die Akademie ist auf drei Semester angelegt, die Anmeldung erfolgt jedoch semesterweise. Alle Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung, und am Ende der drei Semester gibt es ein Zertifikat.Das neue Semesterprogramm startet im September und steht unter dem Thema „Geheimnisvolle Tierwelt Asiens“. Zwei Termine sind im Angebot: ein Donnerstagskurs, der am 19. September startet und dann wöchentlich jeweils von 15 bis 18 Uhr im Tierpark stattfindet. Zur gleichen Zeit dienstags ist der zweite Termin im Angebot, die Reihe beginnt am 21. September.Pro Block kostet die Teilnahme 35 Euro, eine Jahreskarte für den Tierpark ist im Preis enthalten.

Ausführliche Informationen und Anmeldung unter

51 53 14 07 oder auch per E-Mail an info@freunde-hauptstadtzoos