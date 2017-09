Frohnau gibt erste Punkte ab

Frohnau. Der Aufsteiger hat die ersten Punkte in der laufenden Saison eingebüßt und die Tabellenführung in der Landesliga, 2. Abteilung, abgegeben. Gegen den 1. FC Neukölln gab es nach zweimaliger Führung am Ende ein 2:2-Unentschieden. Dustin Gundlach hatte den FSC bereits in der 11. Minute mit einem verwandelten Elfmeter in Führung gebracht, die Gäste glichen ebenfalls per Elfmeter aus. Nach dem Seitenwechsel gingen erneut die Frohnauer in Front, diesmal traf Adrian Domke. Aber die Neuköllner kamen nochmals zum Ausgleich.



Am kommenden Sonntag ist die Mannschaft von Trainer Olaf Jahn beim 1. FC Wilmersdorf gefordert. Die Partie im Volkspark Wilmersdorf steigt um 14 Uhr.

Gefällt mir