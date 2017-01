Gesundbrunnen.

Unbekannte haben am 30. Januar nachts erneut Kinderwagen abgefackelt. Bewohner alarmierten die Feuerwehr, weil im Flur eines Hauses an der Stettiner Straße zwei abgestellte Kinderwagen in Flammen aufgingen. Die Polizei ermittelt, weil sie von Brandstiftung ausgeht.