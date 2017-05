Linke attackieren Bürohaus

Gesundbrunnen.

Vermutlich Linksautonome haben am 18. Mai gegen zwei Uhr ein Bürogebäude an der Gleimstraße 9 durch Steinwürfe und Schmierereien beschädigt. Das Architektenbüro wurde mit Pflastersteinen beworfen. Auf die Hauswand sprühten die Täter Anarchiezeichen und den Namen eines Leipziger Projektentwicklers, der auch in Mitte hochwertige Wohnhäuser baut. Dem Investor, der auch in Friedrichshain an der Rigaer Straße Baupläne hat, erteilen die anonymen Verfasser auf einer linken Internetplattform einen „Platzverweis“. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.