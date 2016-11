Berlin: Sprengplatz Grunewald |

Dahlem.

Auf dem Sprengplatz Grunewald vernichtet die Polizei wieder an jedem Mittwoch im November Munition. Die erste Sprengung fand am 2. November statt. Es folgen weitere Sprengungen jeweils gegen 10 Uhr am 9., 16., 23. und 30. November. Zu diesen Zeiten ist die Avus (A 115) zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.