BSC siegt auswärts

Grunewald. Der BSC kam in der Berlin-Liga zu einem klaren Auswärtssieg. Beim BFC Preussen hieß es am Ende 4:0 (2:0). Für die Gäste trafen vor der Pause Arnst (17.) und Djan-Okai (29.). Den verdienten Sieg stellten Saberdest (72.) und Ulucay (80.) endgültig sicher.



Am Sonnabend empfängt der BSC in der Hubertusallee Aufsteiger SpVgg Hellas-Nordwest, Anstoß ist um 14 Uhr.

