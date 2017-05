Favoriten ein Bein gestellt

Grunewald. Der Berliner SC hat wieder einmal einem Favoriten ein Bein gestellt und gegen Eintracht Mahlsdorf ein verdientes 3:3 (1:2)-Unentschieden erreicht. Die Elf von der Hubertusallee ging schon nach fünf Minuten durch einen von Gehring verwandelten Foulelfmeter in Führung. Korn und Kretzschmar drehten die Partie bis zur Pause. Als Peitz (80.) und Antoniofrancisco (86.) den BSC wieder in Front brachten, sah alles nach einem Sieg des Außenseiters aus, doch Möller rettete dem Tabellenzweiten noch einen Punkt.



Am Sonntag muss der BSC bei TuS Makkabi auf der J.-Hirsch-Sportanlage antreten, Beginn 12 Uhr.

Gefällt mir