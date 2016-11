Zwei Führungen reichen nicht

Grunewald. Der Berlin-Ligist hat sich am vergangenen Sonntag mit einem 2:2 (1:1) gegen den TuS Makkabi begnügen müssen. Gehring (14.) und Joker Ulucay (80.) hatten den BSC zweimal in Führung geschossen, doch die Gäste schlugen jeweils zurück.



Zur tragischen Figur avancierte Ferreira, der in der 90. Minute einen Foulelfmeter verursachte, den Makkabis Hamo zum Endstand verwandelte. „Leider haben wir die Führung nicht ins Ziel gebracht“, sagte Coach Andi Weiß, „aber am Ende war es ein gerechtes Unentschieden.“



In der Tabelle bleibt der BSC auf Rang elf. Nächstes Spiel: Sonntag (15 Uhr) beim TSV Rudow (7.).



JL

