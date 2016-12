Kasimir auf Wanderschaft: Weihnachten (meine persönliche Lieblingsgeschichte zu Weihnachten) von Uschi Hahn

Kasimir auf Wanderschaft: Weihnachten„Seht ihr dasselbe wie ich?“, fragte der Fuchs und unterdrückte ein Kichern.„Nun, wenn du diese klapprige Gestalt meinst, die da durch den tiefen Schnee im Unterholz stapft“, schmunzelte der Hasenvater vor sich hin. Dabei zeigte er mit der Pfote auf eine sehr merkwürdige Gestalt. Ja, sie war schon komisch anzusehen. Zwei zusammen genagelte Hölzer als Körper und ein Strohhut auf dem Kopf. Auch die Kleidung war arg heruntergekommen und verschlissen.„Hm, wenn ich mich nicht täusche, hab ich den schon mal gesehen“, brummte der Bär und kratzte sich am Kopf. Das tat er immer, wenn er überlegte. „Irgendwo, irgendwo“, brummte er weiter. „Also ich habe so was Hässliches noch nie gesehen“, antwortete der Fuchs und schlich sich näher an die Gestalt. Das kleine Häschen, das bis jetzt hinter einem Baumstamm gekauert hatte, hoppelte mutig hinterher.„Ohwei, der zittert ja ganz Doll. Nun, das ist bei seiner löchrigen Kleidung auch nicht sehr verwunderlich“, setzte der Fuchs altklug hinzu. „Aber kennen, nee, kennen tu ich den nicht.“„He du, wer bist du und was suchst du in dieser kalten Jahreszeit hier bei uns im Wald?“, rief eine vorwitzige Eule von hoch oben aus einer schwer mir Schnee beladenen Tanne.Bei jeder Bewegung rieselte Schnee von den Zweigen. Erschrocken hielten die anderen Tiere den Atem an. Dabei drückten sie sich, soweit es ging, tief in den Schnee hinein. Keiner wollte als erster entdeckt werden. Man konnte ja nie wissen, ob diese komische Figur gut oder böse war. Vorsicht war immer geboten.Der klapprige Geselle hielt inne und schaute sich suchend um. Dabei verrutschte der Strohhut, den er aber schnell wieder gerade rückte. Seine Augen huschten suchend umher, aber auf den ersten Blick konnte er nichts entdecken. Lautes Gelächter aus dem Geäst der Tanne ließ ihn nach oben blicken. Dabei entdeckte er die große Eule.„Eh, du, was gibt es da zu lachen?“, schrie Kasimir, denn er war die seltsame Gestalt, hinauf zur Eule. „Das finde ich aber nicht schön, dass du mich hier so einfach auslachst!“„Ha, ha, so was wie dich sehen wir nicht alle Tage“, sagte nun der Fuchs und ging mutig auf Kasimir zu. Dabei hob er ganz stolz seinen Schwanz. Nach und nach kamen nun auch die anderen Tiere aus ihren Verstecken und schauten sich Kasimir genau an.„Ich hab‘s, ich weiß nun, woher ich ihn kenne!“, rief der Hasenvater stolz. „Im Sommer, ja, im Sommer hab ich dich gesehen. Oben im Kirschbaum hast du gestanden und alle Vögel, die von den Früchten naschen wollten, hast du verscheucht. Ja, eine Vogelscheuche bist du!“ Kasimir schaute etwas verlegen um sich und erwiderte: „Das ist im Sommer meine Aufgabe. Aber ich habe auch ganz viele Vögel an den Kirschen knabbern lassen. Ich bin gar kein so garstiger Geselle. Nur wenn der Bauer vorbei kam, scheuchte ich alle fort. Denn wenn ich meine Arbeit nicht richtig mache, verschwinde ich in seinem Schuppen, vielleicht sogar für immer.“„Aber was machst du denn jetzt bei uns im Winter im Wald?“, fragte das kleine Häschen mit neugierigem Blick.„Ach, ich wollte auch mal den Winter und die Weihnachtszeit draußen erleben. Sonst stehe ich immer nur in der Scheune und muss dort auf das nächste Frühjahr warten“, seufzte Kasimir. „Ich habe gehört, dass es eine besondere Jahreszeit sei, für die es sich lohnt, die schützende Scheune zu verlassen“.Dabei fing er leicht zu bibbern an. Ja, die zerschlissene Hose und der kaputte Pulli hingen arg weit um seinen Leib. Auch das bisschen Stroh, das man ihm zwischen die Sachen gesteckt hatte, wärmte ihn nicht richtig. Eisige Kälte machte sich in ihm breit, und die Schneeflocken, die gerade wieder herab rieselten, sorgten noch zusätzlich für Nässe. Die Krempe seines Strohhutes bog sich schon unter der Schneelast. Im Augenblick hatte Kasimir keine Augen für die herrliche Winterlandschaft.„Oh weh, du zitterst ja ganz schön“, bemerkte der Fuchs. „Bist aber auch selber schuld daran“. „Aber ich wollte Weihnachten mit euch hier verbringen. Die Vögel im Sommer haben mir davon so viel erzählt, und das wollte ich nun auch selber erleben“, seufzte der Scheuch und versuchte, sich den Schnee von seinen Schuhen zu putzen. Aber das Bücken fiel ihm doch zu schwer, so steif war er geworden.„Nun gut, komm erst einmal mit in unsere Höhle“, brummte die Bärenfrau, die sich zu der Tierschar gesellt hatte. „Da kannst du dich erst einmal etwas aufwärmen und einen Mantel habe ich auch für dich.“ Dann zog sie los und alle marschierten hinterher. Kasimir hatten sie in ihre Mitte genommen, damit er vor Schwäche nicht doch noch umfiel. Dabei sangen die Tiere:Weiß sind schon die Felder,weiß nun auch die Wälder.Wir Tiere ziehen unsere Kür,denn Weihnachten steht vor der Tür.Äpfel, Nüsse und auch Kernebringt man uns aus jeder Ferne.Die Menschen haben uns nicht vergessen,ja, sie sorgen in dieser Zeit für unser Fressen.Keiner sollt jetzt alleine sein,drum zieh als unser Freund mit heim.Kasimir versuchte mitzusingen, aber erstens kannte er den Text nicht, und er war auch zu schwach dazu. Heimlich wischte er sich schnell eine Träne weg, denn er war sehr berührt von dem Lied und über die Freundlichkeit, die ihm die Tiere entgegen brachten.Endlich in der Höhle angekommen, verließen ihn seine Kräfte und er sank auf einen wunderschönen, weichen Pelz nieder.Alle Tiere waren versammelt. Ja, zu Weihnachten kannten sie keinen Zank und Hader. In dieser Zeit hielten sie alle zusammen. Einträchtig saßen Hase und Fuchs nebeneinander. Auch einige Eichhörnchen, die den Winterschlaf verpasst hatten, waren mit dabei und huschten hin und her. Sie kamen mit vollen Körbchen zurück und Kasimir staunte nicht schlecht. Wahre Schätze wurden vor ihm aufgebaut. Zuvor aber war ihm ein dicker Pelzmantel um gehangen worden. Behaglich kuschelte er sich darin ein. Herrlicher Kräuterduft von dem Tee, den die Hasenfrau zubereitete, zog durch den Bau.„Greif zu, nimm nur“, forderte die Eule Kasimir auf und flog dabei aufgeregt umher. Ja, sie musste immer alles im Blickfeld haben. Dann begannen alle zu essen, und auch Kasimir langte kräftig zu.„Weißt du denn überhaupt, warum Weihnachten ist?“, fragte das kleine Häschen Kasimir und zupfte dabei an seinem neuen Pelz. Der Scheuch schüttelte den Kopf. „Nein, das habe ich nie erfahren. Im Sommer spricht ja kaum einer davon und im Winter bin ich doch immer weggesperrt“, beklagte er sich leise.„Nun, dann wollen wir es dir erzählen!“, riefen alle Tiere durcheinander.„Halt, Stopp, halt, so geht das nicht!“, schrie der Hasenvater und stellte sich auf einen alten Baumstamm, der schon lange Zeit in der Höhle stand. „Es kann immer nur einer von uns reden, sonst versteht Kasimir kein Wort“. Alle verstummten und nickten ihm zu.„Nun gut, dann fang doch gleich damit an“, meinte die Eule und rückte ihre übergroße Brille zurecht, denn die Eule meinte, dass sie mit Brille schlauer aussieht und ließ sich neben ihm auf dem Baumstamm nieder.„Ach, so ganz genau weiß ich das doch auch nicht mehr. Ich glaube, es war vor vielen, vielen Jahren. Da suchten ein Mann und eine Frau, die Josef und Maria hießen, zur Winterszeit eine Unterkunft. Maria erwartete ein Kind. Sie wurden überall abgewiesen und keiner wollte sie haben. Als dann beide so schwach waren, dass sie kaum noch gehen konnten und fast erfroren waren, fanden sie nach langer Suche einen Stall.“„Die ganze Zeit hatte sie ein großer, heller Stern am Himmel begleitet!“, rief das kleine Häschen dazwischen und erntete einen strafenden Blick von der Eule. „Pst, dein Vater soll erzählen“, zischte sie und das Häschen verstummte sogleich.„In dem Stall fanden sie ganz viel Stroh, und Maria legte sich darauf und bekam ihr, ihr... ähm, ähm ... ihr Kind. Es wurde Jesus genannt, glaub ich“, erzählte der Hasenvater heiser weiter. „Der Stern begann nun ganz hell zu leuchten und alle Menschen erfuhren, dass das Jesuskind geboren war. Sie hatten lange darauf gewartet, dass es endlich zur Welt kommen würde. Seitdem wurde nun immer zu Weihn ...“„Es war der vierundzwanzigste Dezember“, unterbrach diesmal der Bär den Hasen und schaute stolz um sich. Alle nickten. „Stimmt!“, riefen sie durcheinander. „Und darum heißt der Tag Heiligabend und die Tage danach Weihnachten. Ein Esel war auch dabei, oder war der schon im Stall?“, fragte ein Eichhörnchen leise etwas unsicher, knabberte dann aber genüsslich an seiner Nuss weiter. Kasimir, der ganz andächtig in seiner Ecke gesessen hatte, bekam von der Geschichte feuchte Augen und sprach: „Ihr habt mich zu euch mitgenommen und bewirtet. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich bestimmt erfroren und verhungert. Ihr wart alle so lieb und habt mich fürsorglich umsorgt. Das werde ich euch niemals vergessen“„Stimmt, deine Geschichte ist fast so ähnlich, nur dass es noch nicht Weihnachten ist“, bestätigte die Eule huldvoll.„Und eine Frau hat er auch nicht“, kicherte der Fuchs belustigt.„Aber das mit dem Verhungern stimmt!“, rief das kleine Häschen und brachte Kasimir einen besonders schönen Apfel.„So, lieber Kasimir, ich hoffe, dass ich dir die Geschichte so einigermaßen richtig erzählt habe. Denn so genau wissen wir Tiere es nun doch nicht. Ist halt schon sehr lange her, die Geschichte, und da vergisst man schon das eine oder andere“.„Ach, schön war sie, und so was Schönes hab ich noch nie gehört. Über den Sommer gibt es keine solch ergreifenden Geschichten. Ist das denn auch alles wahr oder macht ihr euch nur über eine einfache Vogelscheuche lustig?“, fragte Kasimir bang und blickte in der Runde herum.„Nein, die Geschichte stimmt. Mit so etwas spaßen wir nicht. Dies ist eine heilige Geschichte, die vor langer, langer Zeit geschehen ist. Wenn du mir nicht glaubst, so geh ins Dorf und dort in die Kirche, da gibt es Heiligabend eine besondere Weihnachtsmesse für die Menschen“, brummte der Bär etwas beleidigt und die schlaue Eule verdrehte ihre Augen „tz, tz, tz, das kann nur eine ungläubige Vogelscheuche anzweifeln, wir Tiere sind da viel schlauer und so etwas Schönes kann man ja auch gar nicht erfinden“, schob die Eule noch nach.„Nein, nein, ich glaub es ja nun“, beschwichtigte Kasimir alle Tiere in der Höhle und der Tumult, der kurzfristig aufgekommen war legte sich wieder. Es wurde noch lange in dieser Nacht gefeiert und viele Tiere hatten dann die eine oder andere Geschichte dazu zu erzählen gehabt.Kurz vor Heiligabend wurde die Futterkrippe von den Dorfbewohnern mit vielen leckeren Sachen gefüllt, denn auch die Tiere sollten in dieser Zeit nicht hungern. Welch eine Freude, dass die Menschen ihre Tiere im Wald bedachten. Gab es in dieser Jahreszeit doch kaum etwas Essbares zu finden. Friedlich fraßen alle nebeneinander und jeder bekam seinen Anteil. Aus der Ferne hörte man die Kirchenglocken die Heilige Nacht einläuten und zarte, liebliche Weihnachtslieder schallten übers Land. Ja, in dieser Nacht war Frieden auf Erden. Und der Abendstern leuchtete diesmal wieder besonders hell.Kasimir verbrachte noch lange Zeit bei den Tieren in der Höhle und erst als der Frühling wieder ins Land kam, zog es auch ihn wieder fort. Aber nicht wieder zu seinem Bauern, sondern er wollte das Heilige Land finden. Und vielleicht stand ja sogar noch der Stall in Bethlehem, so soll der Ort, wo das Jesuskind geboren wurde, geheißen haben.