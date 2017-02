Berlin: Selbsthilfetreffpunkt Mauerritze |

Spandau.

In der Kontaktstelle Pflegeengagement im Selbsthilfetreff Mauerstraße 6 befindet sich eine Spielegruppe für Gesellschaftsspiele in Gründung. Sie soll offen sein für alle, die Lust am Spielen haben, aber auch für von Spielsucht Betroffene. Als Termin ist jeweils der erste Donnerstag im Monat von 15.30 bis 17.30 Uhr angedacht. Anmeldung und weitere Information unter

367 82 00.