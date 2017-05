Seit 40 Jahren für Senioren da

Berlin: Seniorenfreizeitstätte Heiligensee |

Heiligensee.

Rund 200 Besucher der Seniorenfreizeitstätte Heiligensee haben jetzt den 40. Geburtstag des Freizeitclubs in Alt-Heiligensee 39 gefeiert. Der Seniorentreff ist montags bis freitags ab 13 Uhr offen für alle älteren Leute – aus Heiligensee und ganz Reinickendorf. Etwa 300 Frauen und Männer nutzen die Angebote von 20 Hobbygruppen: In Videofilm- und Computerkursen, bei Bingo- oder Kartenspielen, in Gymnastik- und Tanzgruppen, beim friesischen Nationalsport Bosseln, bei Wanderungen und Ausflügen. Neue Mitglieder sind in fast allen Gruppen noch willkommen. Infos gibt es unter

431 29 39.