Kastanienlaub beseitigen

Heinersdorf.

Ein Laubfegen im Kastanienwäldchen gegenüber vom Wasserturm veranstaltet der Bürgerverein Zukunftswerkstatt Heinersdorf. Miniermotten haben den Bäumen stark zugesetzt. Weil sie im Kastanienlaub überwintern, möchte der Bürgerverein das Laub gründlich entfernen. Nur durch die gründliche Laubbeseitigung lässt sich der Bestand der Miniermotten verringern. Deshalb ruft der Bürgerverein auf, am 4. November um 10 Uhr dabei zu sein, wenn das Laub in Handarbeit beseitigt wird. Außerdem soll Sperrmüll entsorgt werden. Treffpunkt ist an der Tino-Schwierzina-Straße, unmittelbar am Kastanienwäldchen.