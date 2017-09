Grundschule wird weiter saniert

Berlin: Grundschule am Schleipfuhl |

Hellersdorf.

Die Sanierung der Grundschule am Schleipfuhl, Nossener Straße 68 geht in die nächste Runde. Nach der Sanierung der sanitären Einrichtungen im vergangenen Jahr werden derzeit Eingangstüren und die Türen in den Treppenhäusern erneuert. Diese Maßnahmen sollen den Brandschutz verbessern. Laut Immobilienstadträtin Juliane Witt (Die Linke) erhält die Grundschule in zwei Jahren auch einen Modularen Ergänzungsbau (MEB), um mehr Schüler aufnehmen zu können. Im Anschluss sind weitere Maßnahmen geplant, den Brandschutz am vorhandenen Gebäude zu erhöhen.