Der diesjährige Poetik-Preis der Alice Salomon Hochschule ist an Barbara Köhler verliehen worden. Die Dichterin wurde 1959 im sächsischen Ort Amerika geboren. Die Preisverleihung fand am 28. Januar in der Berlinischen Galerie in Kreuzberg statt. Die Jury würdigte Köhler unter anderem als Künstlerin, die sich konsequent der Gegenwart stellt. Die Alice Salomon Hochschule vergibt den Preis seit 2007. Er ist mit 6000 Euro dotiert.