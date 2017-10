Fremdsprachen für den Urlaub

Berlin: VHS Marzahn-Hellersdorf |

Hellersdorf.

Die Volkshochschule, Mark-Twain-Straße 27, bietet Sprachkurse zur Vorbereitung eines Urlaubs in Frankreich oder Spanien an. Der Französischkurs findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, am 11. und 12. sowie 18. und 19. November jeweils von 12 bis 16.15 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 65,10 Euro, ermäßigt 34,10 Euro. Der Spanischkurs findet vom 11. November bis 2. Dezember jeweils sonnabends von 10 bis 13.15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 52,70 Euro, ermäßigt 27,90 Euro. Anmeldung unter

902 93 25 85/90 und auf www.vhs-marzahn-hellersdorf.de