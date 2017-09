31. Hellersdorfer Erntefest vom 22. bis 24. September

Willkommen im Erntegarten in Helle Mitte heißt es am vierten Wochenende im September zum traditionsreichen Hellersdorfer Erntefest.

Eingerahmt vom rustikalen Biergarten kann man hier gemütlich das eine oder andere erfrischende Getränk und leckere Speisen genießen. Auf der großen Open Air Bühne wird an allen drei Tagen ein buntes Bühnenprogramm geboten.Am Freitag ist Country Abend, die Line Dancer können sich hier präsentieren.Der Samstag startet das Programm mit einem Blasorchester, im Anschluss führt ein buntes Familienprogramm durch den Tag und am Abend wird dann ein Platzkonzert mit Live Musik geboten, es kann zu aktuellen Hits getanzt werden.Nun kann es losgehen, geführt vom Fanfahrenzug gehen wir vielzählig der Hellersdorfer Straße entlang zum Höhenfeuerwerk, welches um Punkt 22 Uhr abgeschossen wird.Am Sonntag begrüßt das Frühschoppen Programm die ersten Gäste und lädt zum Verweilen im rustikalen Biergarten ein. Im Anschluss wird ein Programm von Vereinen, Clowns und Artistik für die Kinder geboten.Zum Ende des großen Bühnenprogramms lädt eine Partyband noch einmal zum Tanzen und Feiern ein.Auf der gesamten Festmeile bieten an allen drei Tagen diverse Spielgeschäfte, Kinderkarusselle, ein Ponyreitbahn, Familienfahrgeschäfte Spaß für die ganze Familie.Die Schlemmermeile und Händlermeile bieten ihre Waren an. Am Samstag läutet an der Janusz-Korczak-Straße die Ringglocke das traditionsreiche Boxturnier ein. Open Air Box Duelle für ein breites Publikum.Viel Spaß, gute Unterhaltung und angenehme Stunden wünscht Ihnen die Veranstaltungsagentur Laubinger auf der diesjährigen Hellersdorfer Traditionsveranstaltung.Geöffnet ist das 31. Hellersdorfer Erntefest auf der Hellersdorfer Straße und dem Alice-Salomon-Platz am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Auch Leckermäuler kommen auf ihre Kosten.