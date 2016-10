Freies WLAN bei Kids & Co

Hellersdorf.

Der Verein Kids & Co rüstet seine Einrichtungen für den Internetverkehr auf. Sowohl des Eltern-Kind-Café „Kastaniennest“ am Boulevard Kastanienallee als auch die Jugendfreizeiteinrichtung Joker, Alte Hellersdorfer 3, verfügen seit Mitte Oktober über ein freies WLAN. Gäste und Nutzer der Einrichtungen haben damit freien und kostenlosen Internetzugang. Im „Kastaniennest“ steht zu dessen Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr auch eine Ladestation für Handys, Smartphones und Tablet-Computer zur Verfügung. Das freie WLAN in den Einrichtungen ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit der Initiative free wifi des Landes Berlin. Es verfügt über Jugendschutzfilter sowie Filter zur Verhinderung illegaler Downloads.