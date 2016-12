Haus Babylon erhält 25 000 Euro

Berlin: Haus Babylon |

Hellersdorf.

Die Herbalife Family Foundation hat dem Verein „Babel“ am Sonnabend, 17. Dezember, eine Spende in Höhe von 25 000 Euro überreicht. Der Verein betreibt im „Haus Babylon“, Stephan-Born-Straße 4, ein interkulturelles Begegnungszentrum. Im Rahmen der Scheckübergabe fand ein Weihnachtsfest und ein Fußballspiel von 20 Kindern gegen Profifußballer von Los Angeles Galaxy statt. Herbalife ist ein Unternehmen, das in den USA Diätprodukte und Kosmetika herstellt. Die Familienstiftung unterstützt auch Ernährungsprogramme in der Dritten Welt.