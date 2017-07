Fußweg neben Müllplatz

Lesen Sie dazu auch den Beitrag von Berliner-Woche Reporter Harald Ritter http://www.berliner-woche.de/hellersdorf/soziales/zentraler-neuer-muellplatz-der-deutsche-wohnen-ruft-unmut-der-mieter-hervor-d128110.html

Da es für Fußgänger keinen regulären Weg zum U-Bahnhof Hellersdorf - Ausgang Heidenauer Str. - gibt müssen die Wege links und rechts neben der Müllstandsfläche Heidenauer Str. 7/9 benutzt werden. Trotz ständiger Bitten, das wuchernde und viel zu hohe Grün straßenseitig zu verjüngen und auf eine max. Höhe von 70 cm zu kürzen, laufen ins Leere. Foto 1 ist der Fußweg an der rechten Seite, Foto 2 an der linken Seite des Müllplatzes. Fußgänger und auch Autofahrer können die Straße an dieser Stelle nicht problemlos einsehen, denn die Straße hat eine leichte Krümmung. Fußgänger, die die Heidenauer Str. überqueren wollen müssen fast bis zur Mitte der Straßen gehen, um Fahrzeuge eventuell herannahen zu sehen. Kinder und Erwachsene fahren Fahrrad - können Fußgänger erst wahrnehmen wenn es fast zu spät ist.Warum hat der Vermieter so wenig Interesse?- krübe -