Chance auf Wartehäuschen

Hermsdorf.

Die Bushaltestelle am S-Bahnhof Hermsdorf könnte im kommenden Jahr ein oder sogar zwei Wartehäuschen bekommen. Aktuell würden die Berliner Verkehrsbetriebe diesen Wunsch der Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vom Juni dieses Jahres prüfen, teilte das Bezirksamt in der November-Sitzung der BVV in einer Stellungnahme mit. Voraussetzung sei allerdings ein positiv verlaufendes Genehmigungsverfahren, das noch ausstehe. Im günstigsten Fall sei mit einem Aufstellungstermin des/der Häuschen am Halt der Linien 107, 326, 806, 809 und N25 zum Beginn des zweiten Quartals 2017 zu rechnen.