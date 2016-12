Ehrenamtliche Helfer gesucht

Johannisthal.

Für die Notaufnahmeeinrichtung des CJD am Groß-Berliner Damm 59 werden Ehrenamtliche gesucht, die die dort lebenden Flüchtlinge bei der Wohnungssuche, bei der Integration in den Arbeitsprozess oder bei Freizeitgestaltung und Kinderbetreuung unterstützen. In der Einrichtung leben rund 550 Menschen, überwiegend Familien aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Wer helfen möchte, wendet sich bitte an den Ehrenamtskoordinator Mark Kruse:

63 10 41 56 oder per E-Mail an mark.kruse@cjd-berlin.de.