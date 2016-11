Langner-Elf verliert erneut

Johannisthal. Die Sportfreunde haben in der Landesliga die zweite Pleite am Stück kassiert. 2:4 verlor die Langner-Elf am vorigen Sonntag gegen den starken Aufsteiger Spandau 06. Indiviuelle Fehler brachten die Johannisthaler um einen Punktgewinn. Am Sonntag treten sie bei Spitzenreiter Sparta Lichtenberg an. Anpfiff an der Fischerstraße ist um 14.30 Uhr.

