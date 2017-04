Sportfreude gehen unter

Johannisthal. Die Sportfreunde haben im Gastspiel am vergangenen Sonntag bei Hilalspor eine herbe 1:6-Pleite kassiert. Für den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 sorgte Özcelik (34.).



Rehabilitieren können sich die Johannisthaler am Sonntag, wenngleich die Aufgabe schwer ist: Tabellenführer Spandauer Kickers gastiert am Segelfliegerdamm (14.30 Uhr).

