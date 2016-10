Sportfreunde atmen auf

Johannisthal. Erleichterung bei den Sportfreunden. Der Landesligist stieß nach drei Niederlagen den Bock um und feierte am vergangenen Sonntag einen 3:2-Sieg gegen Hilalspor – dank Treffer von Heikenfeld, Kemkes und Reuschel.



Am Sonntag ist die Langner-Elf im Berliner Pokal gefordert. In der 3. Runde müssen die Sportfreunde beim klassentieferen Weißenseer FC ran. Anpfiff im Stadion Buschallee ist 14 Uhr.

