Tor- und punktlos in Adlershof

Johannisthal. Die Sportfreunde haben in der Landesliga den zweiten Sieg in Folge verpasst. Stattdessen setzte es eine etwas überraschende 0:3-Pleite beim Adlershofer BC. Das nächste Spiel steigt am Sonntag. Dann empfangen die Sportfreunde den FC Spandau 06 am Segelfliegerdamm. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.

