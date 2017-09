Unentschieden gegen Nordost

Johannisthal. Die Sportfreunde sind am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den FC

Nordost nicht über ein 1:1 (0:0)-Unentschieden hinausgekommen. Richtig brisant wurde es erst in den letzten zehn Minuten. Zunächst ging Nordost durch Lampe 1:0 in Führung (80.), dann glich Heinrich zum 1:1 aus (87.). Anschließend hatten Matschke und Heikenfeld sogar noch den Siegtreffer auf ihren Füßen, doch eine Niederlage hätten die starken Gäste nicht verdient gehabt.



Immerhin kletterten die Johannisthaler in der Landesliga-Tabelle auf Rang sieben. Nächstes Spiel: Sonntag bei BW Hohen Neuendorf (14 Uhr, An der Niederheide).

