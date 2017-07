Interkulturelle Wochen

Treptow-Köpenick.

2017 findet die Interkulturelle Woche in Berlin vom 14. September bis zum 3. Oktober statt. Der Tag des Flüchtlings ist am 29. September. Auch Treptow-Köpenick engagiert sich mit verschiedenen Beiträgen für ein friedliches Zusammenleben und gegen rassistische Ausgrenzung. Zur Vorbereitung von Flyern und Plakaten wird bis zum 20. August um die Übersendung entsprechender Beiträge (unter Angabe des Veranstaltungstitels, einer kurzen Beschreibung, Veranstaltungsort und -zeit sowie Informationen zum Veranstalter und Kontaktmöglichkeiten) gebeten an integration@ba-tk.berlin.de oder per Anmeldung mit dem Formular auf http://asurl.de/13fs . Infos beim Integrationsbeauftragten des Bezirksamts, Gregor Postler unter

902 97 23 07.