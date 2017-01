Ihr Blut ist gefragt

Friedrichshagen.

Besonders bei den Blutgruppen A- sowie 0+ und 0- muss dringend aufgefüllt werden. Deshalb sucht das Deutsche Rote Kreuz auch Menschen, die bisher noch kein Blut gespendet haben. Spender müssen gesund und mindestens 18 Jahre alt sein, die Altersgrenze für eine erstmalige Spende beträgt 65 Jahre. Die nächste Möglichkeit besteht am 2. Februar von 14.30 bis 19 Uhr in der ProCurand Seniorenresidenz, Bölschestraße 37. Am 8. Februar können Sie von 15 bis 19.30 Uhr beim Malteser Hilfsdienst, Stellingdamm 8, ebenfalls spenden. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.