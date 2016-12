Dealer geschnappt

Kreuzberg.

Die Polizei hat am 29. November auf einem Spielplatz in der Ritterstraße einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Zivilfahnder beobachteten dort gegen 16 Uhr, wie der 21-Jährige einer Jugendlichen etwas übergab und dafür Bargeld in Empfang nahm. Das Geld sowie Drogen fanden sich bei der anschließenden Durchsuchung der beiden. Auch zwei weitere Personen, die sich auf dem Spielplatz aufhielten, wurden mit Ware erwischt, die sie möglicherweise zuvor bei dem Dealer bezogen hatten. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der verdächtige Verkäufer nach erkennungsdienstlicher Behandlung zunächst wieder entlassen. Es laufen weitere Ermittlungen.