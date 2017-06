Besondere Orte zu Fuß erkunden

Lichtenberg.

In der Wanderreihe „Besondere Orte in Lichtenberg“ des Naturschutzes Malchow und der Anna-Seghers-Bibliothek geht es im Juni auf Zeitzeugen-Tour. Unter anderem begegnen die Wandernden einigen imposanten Baumriesen im Süden des langgestreckten Bezirks. Die Route reicht von der Gartenarbeitsschule in Lichtenberg über das Deutsch-Russische Museum bis zum Tierpark Berlin. Unterwegs unterhält Sabine Engert die Wandernden mit literarischen Kostproben, für die kulinarischen sorgt das Storchencafe Malchow. Termine: Mittwoch, 21. und Sonnabend, 24. Juni, Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr in der Anna-Seghers-Bibliothek, Prerower Platz 2. Die Teilnahme kostet fünf Euro inklusive Picknick und Wanderkarte. Bitte unbedingt dazu anmelden unter

92 79 64 10.