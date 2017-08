2000. Baby im Sana Klinikum

Berlin: Sana Klinikum Lichtenberg |

Luise Renate Gabriele Reinhardt heißt das 2000ste Baby, das im Sana Klinikum Lichtenberg an der Fanninger Straße das Licht der Welt erblickt. Bei ihrer Geburt am 8. August haben Oberärztin Sylvia Bauermeister, Pflegedirektorin Cathrin Stransky und Verwaltungsleiterin Romy Blumenröder den Eltern Dorothea Bruckhoff und Mano Reinhardt gratuliert. Die kleine Luise hat von all dem nicht viel mitgekommen. Zufrieden schlief das neugeborene Mädchen in den Armen ihrer Mutter.