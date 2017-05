Pätzold wiedergewählt

Lichtenberg.

Der bisherige Kreisvorsitzende Martin Pätzold wurde mit 100 Ja-Stimmen auf dem Kreisparteitag der CDU Lichtenberg am 13. Mai erneut bestätigt. Damit tritt der Bundestagsabgeordnete nun seine vierte Amtszeit als Chef der Lichtenberger CDU an. Zu seinem Stellvertreter wurde der Landesabgeordnete Danny Freymark gewählt. Den Kreisvorstand komplettieren der neu gewählte Schatzmeister Marc Kamin, die beiden neuen Beisitzer Hagen Colberg und Sophie Baur sowie die wiedergewählten Beisitzer Gabriele Geißler, Christine Nünthel, Martin Schaefer und Michael Wendel. Für den Landesvorstand der Berliner CDU wurde erneut Fabian Peter nominiert, der den Kreisverband bereits seit sechs Jahren in dem Gremium vertritt.