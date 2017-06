Journal 55 Plus erschienen

Lichtenberg.

Das Journal 55 Plus für den Bezirk Lichtenberg ist erschienen. Die Broschüre bietet viele Informationen für Menschen ab 55 Jahren zu den Themen Wohnen, Freizeitgestaltung, Gesundheit und Pflege, Bildung und Kultur sowie zu Freizeit- und Betreuungsangeboten. Herausgegeben wird sie von der apercu Verlagsgesellschaft mbH. Sie ist kostenfrei in allen öffentlichen Einrichtungen des Bezirkes erhältlich. Gegen Einsendung von 1,45 Euro in Briefmarken kann sie auch beim Verlag selbst in der Gubener Straße 47, 10243 Berlin, bestellt werden.