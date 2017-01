Preis für das Engagement für die Rechte von Frauen und Mädchen ausgelobt

Lichtenberg.

Erstmals lobt der Bezirk einen Preis für Frauen aus. Die Auszeichnung soll dabei das Engagement für die Rechte von Frauen und Mädchen ehren. Noch bis zum 10. Februar können Vorschläge bei der Gleichstellungsbeauftragten Majel Kundel eingereicht werden – per E-Mail an Majel.Kundel@lichtenberg.berlin.de oder postalisch: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Gleichstellungsbeauftragte Majel Kundel, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin. Der Preis wird im Rahmen einer Festveranstaltung am 8. März um 18 Uhr im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, vergeben.