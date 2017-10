Gründung der Pfarrei Sankt Franziskus: Neue Großgemeinde im Berliner Norden

Berlin: Gemeinde Sankt Martin |

Märkisches Viertel.

Im Zuge des pastoralen Prozesses „Wo Glauben Raum gewinnt“ ist in diesem Jahr die neue katholische Pfarrei Sankt Franziskus im Berliner Norden entstanden.

Weitere Informationen gibt es unter https://st-franziskus-berlin.de/ .

Sie umfasst die bisherigen Gemeinden Sankt Hildegard in Frohnau, Sankt Martin im Märkischen Viertel und Maria Gnaden in Hermsdorf mit ihrer bunten Vielfalt an Filialgemeinden, Kitas, Schulen, karitativen Einrichtungen und weiteren Orten des kirchlichen Lebens, die unter dem Dach der neuen Pfarrei vereint sind.Am 8. Oktober lädt die Pfarrei anlässlich ihrer Gründung zu einem großen Pfarreifest in der Gemeinde Sankt Martin, Wilhelmsruher Damm 144, ein. Das Fest beginnt um 11.00 Uhr mit einem Festgottesdienst, den Erzbischof Heiner Koch zelebrieren und den ein Projektchor aus allen drei Gemeinden musikalisch begleiten wird. Im Anschluss gibt es ein buntes Programm mit vielen Spielangeboten für Kinder. Außerdem präsentieren sich die zahlreiche aktive Gruppen der Pfarrei.