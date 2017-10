Unfall mit zwei Schwerverletzten

Mahlsdorf.

Ein Fußgänger und ein Motorradfahrer wurden bei einem Unfall am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, gegen 17 Uhr in der Dahlwitzer Straße schwer verletzt. Der 82-jährige Fußgänger hatte vermutlich den Motorradfahrer nicht bemerkt, als er auf die Straße trat. Beim Zusammenprall stürzte der Motorradfahrer, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Der Fußgänger erlitt Verletzungen an Armen, Beinen und im Gesicht, der Motorradfahrer im Bereich des Oberkörpers. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.