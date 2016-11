Gutes tun mit Konzertkarten

Berlin: Stiftung Zukunft für Berlin |

Mahlsdorf.

Die Stiftung „Zukunft für Berlin“ wirbt für das Neujahrkonzert der Staatskapelle Halle am 7. Januar im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Von jeder verkauften Karte fließt ein Euro in den Stiftungsfonds. „Zukunft für Berlin“ mit Sitz an der Neuenhagener Straße 1A finanziert seit 20 Jahren Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg. Die Konzertkarten kosten zwischen 14 und 35 Euro. Es gibt sie unter dem Stichwort „Zukunft für Berlin“ auf www.musik-contakt.de , per E-Mail an schaefer@musik-contakt.de oder unter

51 73 98 03.