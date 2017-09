Berlin: Traber Terrassen |Die Traber Terrassen an der Rennbahn in Mariendorf wurden vor Kurzem vom Team des Bierhauses Tempelhof wiedereröffnet. Oliver Schönfeld plant Events, wie Live-Musik, Karaoke, Dart- und Pokerturniere.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.