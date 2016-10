Einbrecher-Trio festgenommen

Marzahn.

Polizisten haben in der Nacht zum 19. Oktober an der Märkischen Allee, Ecke Havemannstraße drei Einbrecher festgenommen. Zwei der Männer waren in einen Kiosk eingebrochen, der dritte stand Schmiere. Eine Zeugin, die sie dabei beobachtet hatte, informierte gegen 2 Uhr die Polizei. Die Beamten nahmen die Verdächtigen fest und fanden ein Versteck mit gestohlenen Sektflaschen und Süßigkeiten sowie Einbruchswerkzeug. Zwei von den Tätern mitgeführte Taschenlampen erwiesen sich als Elektroschocker. Bei einem der Festgenommenen stellte sich heraus, dass er sich illegal in Deutschland aufhält.