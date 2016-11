Marzahn.

Ein Fußgänger wurde am Montag, 7. November, bei einem Unfall auf der Allee der Kosmonauten schwer verletzt. Der Fußgänger war nach Angaben der Polizei angetrunken und betrat gegen 20.15 Uhr die Fahrbahn hinter einem Bus. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das in Richtung Poelchaustraße fuhr. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzschreibe und erlitt Kofpverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen leichten Schock.