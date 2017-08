Ein Kombinat stellt aus

Berlin: Rathaus Marzahn | Marzahn. Unter diesem Titel zeigen neun israelische Kunstschaffende vom 22. September bis 10. Januar 2018 ihre Arbeiten im Alten Rathaus am Helene-Weigel-Platz 8.

Im Hebräischen ist „Kombina“ ein Slangwort, das unkonventionelle Lösungen beschreibt. Der lateinische Ursprung von combinare ist vereinigen. Beides zeigt sich auch in den ausgestellten Werken der in Berlin lebenden Kreativen, die sich mit Malerei, Typografie, Fotografie oder Performance beschäftigen. Auch das Alte Rathaus Marzahn hat eine Verbindung zu Kombinat. Das 1988 eröffnete und inzwischen denkmalgeschützte Gebäude wurde von Architekten des Bau- und Montagekombinats Ingenieur-Hochbau Berlin entworfen. Die Ausstellung öffnet am 22. September um 18 Uhr. ReF

