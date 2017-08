Exkursion des Heimatvereins

Marzahn-Hellersdorf.

Der Heimatverein Marzahn-Hellersdorf besucht am Sonnabend, 23. September die Dörfer Beiersdorf in Märkisch-Oderland und Hirschfelde im Barnim. Die Dorfanlagen und die spätromanischen Kirchen mit ihren bemerkenswerten Innenausstattungen sind besonders sehenswert. Treffpunkt zur Abfahrt mit privaten Pkw ist um 8.45 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Bockwindmühle in Alt-Marzahn. Für die Teilnahme an einer Führung ist ein Kostenbeitrag von drei Euro vorgesehen. Anmeldungen unter

54 37 69 97 oder

678 96 44.