Schüler stellen in Gewerberäumen aus

Marzahn. Junge Kunst ist gegenwärtig in einem Ladengeschäft am Blumberger Damm zu sehen. Man muss nur in die Schaufenster sehen.

Damit führt das Kulturamt eine Ausstellungsform weiter, die schon einmal vor zwei Jahren hier ausprobiert wurde. Damals zeigte es Arbeiten aus den Kunstwerkstätten an Schulen.Auch dieses Mal sind Arbeiten von Schülern zu sehen. Sie entstanden an der Schule am Mummelsoll und an der Mozart-Schule. Schüler gestalteten unter der Anleitung der Künstler Berbo Thierfelder und Birgit Schöne bunte Großmasken. Die Masken stellen einen Schmetterling, ein dreiköpfiges Wesen oder einen Mann mit Hut dar.Die Räume wurden dem Bezirksamt von der Allod Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Die Kunstwerke können rund um die Uhr im Schaufenster besichtigt werden.Das Ladengeschäft, Blumberger Damm 128, befindet sich direkt am Weg zur Markthalle des Wohngebiets Landsberger Tor. „Das ist ein guter Ort, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was an den Kitas und Schulen im Bezirk in Sachen kultureller Bildung geschieht“, sagt Kulturstadträtin Juliane Witt (Die Linke).Die nächste Ausstellung ist bereits im kommenden Jahr geplant. Dann sollen Exponate gezeigt werden, die an Kitas und Schulen im Zusammenhang mit der Internationalen Gartenbauausstellung entstehen.