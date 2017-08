Wahlinfos in zwei Sprachen

Berlin: Reistrommel e.V. |

Marzahn.

Zu den Bundestagswahlen 2017 gibt es Info- und Diskussionsveranstaltungen in Russisch und Vietnamesisch. Der Verein Reistrommel lädt dazu am 17. September um 15 Uhr in die Coswiger Straße 5 ein. Dort ist gegen eine Spende auch das gerade erschienene zweisprachige Buch „Deutschland – Das Land und die Menschen“ erhältlich. Es gibt einen kurzen Überblick über Geschichte und Politik der Bundesrepublik. Darin wird auch erklärt, warum gewählt wird und wie Wahlen funktionieren. Bei vision e. V. in der Wittenberger Straße 67 steht am 19. September um 14 Uhr das Thema Wahlen 2017 in russischer Sprache im Mittelpunkt einer Veranstaltung.