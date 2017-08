Väterpreis: Frist wurde verlängert

Marzahn-Hellersdorf

. Vorschläge für den diesjährigen Väterpreis können noch bis Ende August eingereicht werden. Der Aktionskreis „Kienbär“ hat die Frist auf Wunsch von Vereinen, Einrichtungen und Privatpersonen um einen Monat verlängert. 30 Vorschläge liegen bereits vor. Die Auszeichnung soll am 6. Oktober auf dem Gelände der IGA erfolgen. Vorschlagsformulare können auf der Webseite des Aktionskreises heruntergeladen werden. Ebenso sind formlose Schreiben per E-Mail oder Brief möglich. Die Adressen finden sich gleichfalls auf der Webseite www.kienbaer.berlin