Ohne Punkte zurück aus Gatow

Marzahn. Mit dem Auswärtsspiel beim SC Gatow wartete am Sonntag ein echter Prüfstein auf Landesliga-Aufsteiger FC Nordost. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage zu Buche. Christian Datzmann gelang in der 87. Minute nur der Ehrentreffer für das Team von Harald Lindner.



Am Sonntag reist die Mannschaft im Landespokal zu A-Kreisligist SV Karow 96. Der Anpfiff erfolgt um 14.30 Uhr auf dem Sportplatz in der Achillesstraße.

