Schwimmhalle geschlossen

Berlin: Freizeitforum Marzahn |

Marzahn.

Nach zwei Havarien innerhalb weniger Wochen bleibt die Schwimmhalle des Freizeitforums, Marzahner Promenade 55, voraussichtlich bis Ende Mai geschlossen. Auslöser ist der erneute Stromausfall an der Marzahner Promenade am Sonnabend, 29. April. Danach ließ sich die Technik für die Umwälzpumpen des Schwimmbeckens nicht mehr hochfahren. Eine Spezialfirma muss mit der Reparatur beauftragt werden. Erst am 5. April war die Warmwasseranlage für die Duschen ausgefallen. Die Halle musste daraufhin bis 26. April geschlossen bleiben.